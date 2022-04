"Sanatorium miłości": Jest coraz gorzej. Wyniki nie kłamią

Czwarty sezon "Sanatorium miłości" zadebiutował na antenie telewizyjnej Jedynki 20 marca. Jak podaje serwis Press, powołując się na dane Nielsen Media, najnowsza edycja programu przyciąga przed ekrany mniej odbiorców niż poprzednia. Do tej pory średnia oglądalność czwartego sezonu dokumentalnej telenoweli TVP to 2,4 mln widzów. To o 726 tys. widzów mniej niż w poprzednim sezonie.