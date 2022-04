"Sanatorium miłości": Wiesia w ostrych słowach o uczestniczkach. Nie szczędzi im krytyki

- Ja już w drugiej edycji byłam zszokowana, że kobiety tak walczyły o tych panów, ale one to robiły z klasą i z kulturą, ja się śmiałam, żartowałam, ale nikt nie robił z siebie pajaca tak jak teraz. Kobieta nie powinna drugiej kobiety krytykować, ale jeżeli młoda kobieta się obnaża, to można popatrzeć na piękne ciało, sama powiem, że cudnie wygląda. Ale jeżeli 60-latka się obnaża, to ja już podziękuję – dodała w rozmowie z serwisem bez ogródek. To jednak nie wszystko. Nie przebierając w słowach, podsumowała całą serię, twierdząc, że jej zdaniem ludzie obecnie idą do telewizji, żeby… pokazywać swoją głupotę.