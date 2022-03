"Sanatorium miłości". Piotr przekroczył wszelkie granice. Zgrzyt pomiędzy seniorami

Piotr analizował później wydarzenia tego wieczoru. Nie mógł zrozumieć zachowania Natalii. Seniorka natomiast rozmawiała o całej sytuacji ze swoją współlokatorką, Mariolą R. - Mówię mu: idź tańczyć z kim innym, a ja sobie potańczę sama - powiedziała. - Ale to musisz się określić! - odpowiedziała Mariola. - Ja nie lubię strasznie takiego uzurpowania sobie prawa do mnie, takiej nachalności, bo mnie to wkur... - stwierdziła. - Takiej chemii nie czuję - dodała.