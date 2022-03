"Sanatorium miłości". Rozochocony Piotr nie tracił czasu. Manowska: "To szaleństwo"

W TVP ruszył czwarty sezon "Sanatorium miłości". To popularny program, w którym ludzie 60+ szukają swojej drugiej połówki w trakcie pobytu w sanatorium. W pierwszym odcinku Marta Manowska rozdzielała klucze do pokoi. Kiedy Piotr trafił do pokoju Marka, z poważną miną złożył reklamację. Manowska szybko musiała ostudzić jego zapędy.