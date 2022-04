Wolne media w Polsce zagrożone? Niektórzy będą mogli oglądać tylko TVP

Apelujemy do Rzecznika Praw Obywatelskich, broniącego naszego prawa do informacji, do Komisji Europejskiej oceniającej stan praworządności w Polsce i do Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), do którego należy polski UKE, o sprzeciw wobec tego dalszego ograniczenia wolności mediów w Polsce.