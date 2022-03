"Nowy standard się zaczyna". Ale nie w TVP

Telewizje naziemne w Polsce przechodzą na nowy standard. Do tej pory nadawały w systemie oznaczonym DVB-T, od teraz muszą dostosować swój sygnał do nowocześniejszego systemu DVB-T2/HEVC. Proces przechodzenia na nowy standard ma potrwać do czerwca. Rzecz jest o tyle istotna, że dotyczy około 5 mln gospodarstw domowych, czyli 35 proc. gospodarstw w kraju - tyle według najnowszych danych ma w Polsce dostęp wyłącznie do naziemnej telewizji. W ostatnich latach ta liczba systematycznie spada, ale wciąż jest spora.