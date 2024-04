Fani oszaleją z radości. Wraca kultowy serial

Niemal każdego dnia w sieci pojawiają się informacje na temat powrotu popularnych seriali czy filmów sprzed lat. Zjawisko nostalgii wciąż ma się dobrze – widzowie lubią przecież oglądać to, co znają i wracać do historii z młodości. Fanów amerykańskich seriali lat 90. na pewno ucieszy wiadomość o planowanej kontynuacji "Melrose Place".