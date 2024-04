Tori Spelling przywołuje wieczór, w którym mąż ogłosił ich rozstanie. Dzieci były zrozpaczone

17 czerwca 2023 r. oboje mieli sesję zdjęciową z Jennie Garth, koleżanką z "Beverly Hills 20910". Po powrocie do domu para zaczęła się kłócić. W pewnym momencie mąż powiedział coś, co Spelling określiła enigmatycznie jako "kopniak, który wiadomo, że miał zaboleć". Wyprowadzona z równowagi wyrzuciła z siebie mało cenzuralną wiązankę, rozbiła o podłogę pieczonego ziemniaka i uciekła do swojej sypialni. McDermott pobiegł za nią.