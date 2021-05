Fani nie zawiedli. "Przyjaciele: spotkanie po latach" przebojem na platformie

Rekordowy rezultat pośród produkcji nadawanych na platformie HBO Max osiągnął na początku kwietnia "Godzilla vs. Kong", który w dniu premiery "odwiedził" 35 proc. amerykańskich gospodarstw domowych. Drugie miejsce należy do "Wonder Woman 1984" (32 proc.), a na trzecie wskoczyli "Przyjaciele: spotkanie po latach". Telewizyjna produkcja uzyskała znacznie lepszy rezultat niż większość kinowych tytułów z ostatnich miesięcy, takich jak np. "Mortal Kombat" (16 proc.), "Małe rzeczy" z Denzelem Washingtonem czy thriller "Ci, którzy życzą mi śmierci" z Angeliną Jolie.