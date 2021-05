"Przyjaciele" spotkali się po latach i nie byłam na to gotowa

Z kolei najmocniejszą, niosącą największy ładunek emocjonalny częścią tego show jest energia między szóstką aktorów, którzy przez 10 lat tworzyli tę wyjątkową serię. Pewnie muszę uzbroić się w naiwność, by uwierzyć, że tak, ich przyjaźń trwała przez ostatnie 17 lat, a oni widują się i dzwonią do siebie regularnie. Ale nawet jeśli Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer przez te wszystkie lata stali się tylko dawnymi znajomymi z wielkim bagażem wspólnych doświadczeń, to już wystarczyło, by z wyciskać z nas łzy. Nie sądziłam, że to jeszcze możliwe.