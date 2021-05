Przyjaciele po "Przyjaciołach". Co stało się z gwiazdami kultowego serialu?

Nic dziwnego więc, że fani tęsknią za swoimi ulubionymi postaciami, których losy chętnie sobie przypominają. Wyczuły to platformy streamingowe. Prawa do pokazywania serialu kilka lat temu zapewnił sobie Netflix. Potentat płacił za nie niebotyczne 30 milionów dolarów rocznie. Przedłużenie umowy po jej wygaśnieciu kosztowało 100 milionów dolarów – podawał "New York Times". Teraz "Przyjaciele" dostępni są w USA na platformie HBO Max, a w Polsce na HBO Go. Koszt transferu: 425 milionów dolarów za pięcioletni kontrakt (dane "Hollywood Reporter").