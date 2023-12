Fani nie muszą się martwić. Popularne seriale zostaną w TVP

To trzeci (po "Klanie" oraz "Na dobre i na złe") najdłużej produkowany serial telewizyjny w Polsce. Drugi ze wspomnianych tytułów także ma zapewnione miejsce w nowej TVP. Medyczno-obyczajowa produkcja o losach pacjentów i personelu szpitala w fikcyjnej podwarszawskiej miejscowości Leśna Góra jest emitowana nieprzerwanie od listopada 1999 r. I na razie nic nie wskazuje na to, że nawet zawirowania polityczne miałyby to zmienić.