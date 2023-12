Marek Czyż ma bogatą przeszłość w TVP. Czyżby wielki powrót?

W "Dzienniku Zachodnim", piszącym o uroczystościach jubileuszowych z okazji 42. rocznicy powstania rozgłośni, Czyż mówił: "Mimo że mieliśmy z Kamilem Durczokiem wielkie, dziennikarskie ambicje, to najlepiej się bawiliśmy robiąc audycję kabaretową 'Nasza Audycja'. Zaśmiewaliśmy się do łez, wymyślając do późnej nocy skecze i dowcipy. Jak się później okazało, słuchacze nie zawsze mieli takie samo poczucie humoru jak my. Niemniej bawiliśmy się świetnie".