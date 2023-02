"Fakty" rozprawiły się z politykiem PiS. "Nie wyrażam zgody"? Nie ma takiej możliwości

Autoryzacja to nie blokowanie

- Co do zasady nie ma możliwości zablokowania publikacji materiału w ramach autoryzacji - tłumaczy specjalistka w dziedzinie prawa mediów prof. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz z Akademii Sztuki Wojennej. - Wątpliwa jest nawet zmiana jej istoty. Wyjątkiem może być sytuacja, w której wypowiedź byłaby sprzeczna z prawem, a więc np. byłaby kłamstwem na czyjś temat, elementem mowy nienawiści. W takich wypadkach prawo i dobro tej osoby są ważniejsze niż prawo do komunikowania. W konsekwencji dopuszczalne jest cofnięcie zgody na rozpowszechnienie wypowiedzi, jeżeli jest ono niezbędne celem zapewnienia ochrony osoby udzielającej informacji. Kiedy interes indywidualny staje się ważniejszy niż interes publiczny mieszczący w sobie prawo do informacji.