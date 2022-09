Kuriozalna sytuacja. "Fakty" pokazały starcie Macierewicza z reporterem

Choć Macierewicz powtarzał, że TVN "kłamie i oszukuje", i odpowie za reportaż "Siła kłamstwa", wdał się w rozmowę z reporterem. Wspomniany reportaż wzbudził sporo emocji. Dziennikarz Piotr Świerczek przedstawił wiele faktów dotyczących katastrofy smoleńskiej i ekspertyz, które powstały na zamówienie podkomisji - a które zostały przez nią przemilczane w raporcie. Gdy więc Macierewicz zobaczył obok siebie reportera TVN, zaczął pouczać go, by ten zapoznał się z raportem dot. katastrofy smoleńskiej i by przekazał to samo Świerczkowi.