Nie tylko TVP i Polsat. KRRiT ukarała też TVN

- W związku ze skargą dotyczącą autopromocji gali ramówki jesiennej w "Faktach" TVN, 26 sierpnia 2022 r. Przewodniczący KRRiT wydał decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości 30 tys. zł. Było to podobne naruszenie ustawy o radiofonii i telewizji co w przypadku promowania imprez sylwestrowych w "Wiadomościach" i "Wydarzeniach". Powyższe postępowania były prowadzone w związku ze skargami, które wpłynęły do KRRiT - przekazała WM Teresa Brykczyńska, rzeczniczka Rady.