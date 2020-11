Ewelina z "Rolnik szuka żony" już tak nie wygląda. Przeszła sporą zmianę

Maciej z "Rolnik szuka żony" początkowo uznawany był za faworyta 7. edycji. 31-latek kocha naukę i aktualnie kończy doktorat z rolnictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Jego największym marzeniem było założenie rodziny. Choć miał swój ideał kobiety, nie wykluczał, że porzuci swoje "wymagania", gdy trafi go strzała Amora. W przeciwieństwie do kolegi z programu Józefa, nie przywiązywał tak dużej wagi do zdjęć kandydatek. I to m.in. właśnie to oczarowało widzów "Rolnik szuka żony". "Idealny materiał na męża!" - zachwycały się fanki.