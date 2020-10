Usłyszał, że jest naga. Józef z "Rolnika" szybko złożył jej propozycję

Nieposkromiony Józef z "Rolnik szuka żony" nie daje za wygraną. Już podczas pierwszych spotkań z kobietami nie miał żadnych ograniczeń i zasypywał wybranki dwuznacznymi komentarzami. Pozwalał sobie również na fizyczne zbliżenie do swoich kandydatek i w opinii wielu widzów wielokrotnie przekroczył granicę dobrego smaku i kultury . W ostatnim odcinku znów zrobił coś, co wielu widzów po prostu zamurowało.

O poranku Józef zapukał do drzwi jednej ze swoich dam i jak gdyby nigdy nic zaczął je uchylać. W odpowiedzi usłyszał spanikowany głos Apolonii: "Nie, nie, nie. Jestem nago". Gdy tylko te słowa dotarły do jego uszu, zaaferowany rolnik rzucił: "Ooo, to ja jestem za!".