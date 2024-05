Eurowizja 2024. Drugi półfinał. Reprezentantka Izraela wygwizdana przez publiczność. Przeszła dalej?

Eurowizja 2024 - emocje w drugim półfinale

W drugim półfinale widzieliśmy 16 państw, choć przed konkursem najwięcej miejsca poświęcano Izraelowi. To z racji protestów aktywistów domagających się usunięcia tego państwa z tegorocznego konkursu. Afera związana jest z faktem, że w utworze "October Rain" Eden Golan było mnóstwo odniesień do ataku Hamassu na Izrael, do którego doszło 7 października ubiegłego roku. Dotyczyło to zarówno tytułu, jak i słów piosenki, gdzie pojawiły się m.in. nawiązania do kwiatów, które symbolizują ofiary konfliktu. Organizatorzy Eurowizji wskazywali wyraźnie, że to łamie zasady "neutralności politycznej".