Eurowizja 2023. "Wielka piątka" dołącza do gry. W finale będzie sporo zaskoczeń

Gdyby zapytać uczestników Eurowizji, z czym kojarzy im się sam konkurs, z dużym prawdopodobieństwem odpowiedzieliby, że z adrenaliną. Choć w całej imprezie chodzi przede wszystkim o integrację, współpracę i międzynarodową przyjaźń, to nawet tegoroczne prowadzące podkreślają, że nadal to rywalizacja. Reprezentanci poszczególnych krajów tradycyjnie najpierw dokładają starań, by wygrać preselekcje i zostać "wystawionym" przez swoją ojczyznę do muzycznych zmagań, później robią wszystko, by zdobyć przychylność międzynarodowej publiczności. Z różnym skutkiem. Wszyscy jednak wiedzą, że oprócz chwytliwej piosenki liczy się charyzma i show.