Marek Sierocki zabiera głos ws. wpadki na Eurowizji 2023. Tak tłumaczy swoje "San Remo"

Sierocki ocenia występ Blanki na Eurowizji 2023

- Ale i tak czułem wielkie emocje, zwłaszcza podczas występu polskiej reprezentantki. Oczywiście trzymałem za nią kciuki, a z zawodowego punktu widzenia obserwowałem, jak sobie poradziła z ogromnym hejtem, który dotknął ją po zwycięstwie w eliminacjach. I nie ukrywam, byłem zachwycony tym, jak to wszystko przetrwała, a wręcz – jak to ją wzmocniło. Porównując jej występ z preselekcji z tym, co pokazała w Liverpoolu, byłem pełen podziwu. Pod względem jej prezencji, głosu, jakości układu tanecznego i oprawy to był zupełnie inny świat - ocenił dziennikarz TVP.