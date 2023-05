Eurowizja 2023. Widzowie załamani poziomem komentatorów. Ostro krytykują Sikorę i Sierockiego

"Macie rację, że zdecydowanie komentatorzy tu się kompletnie nie popisali", "Mnie zastanawia, czy tylko u mnie mikrofon Olka był jak z radia lat zerowych? Zmieńcie to czym prędzej", "Zmieńcie na przyszłość komentatorów albo zostawcie samego Olka, ale niech ten się przyłoży do tłumaczenia, a nie zagłusza, co mówią, a potem z czapy mówi o Bejbie podczas rozmowy prowadzących. Brak szacunku dla widza. Sierockiego też możecie podszkolić, bo to 'aj kurakał' i 'mama krzyczy' zabolało" - piszą inni.