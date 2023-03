Muszą odpowiadać na kuriozalne zarzuty. Niemieccy reprezentanci na Eurowizję oskarżeni o satanizm

Przypomnijmy, że Lord of the Lost nie są pierwszym ‘kontrowersyjnym’ zespołem, ani pierwszym, który nie stroni od ciężkich brzmień. Co więcej, właśnie takie grupy niejednokrotnie przypadają do gustu międzynarodowej publiczności. Wystarczy wspomnieć dwóch zwycięzców - ekstremalnych Lordi z Finlandii czy Maneskin z Włoch, który robi obecnie oszałamiającą karierę.