Blanka zrezygnuje z Eurowizji? "Było mi ciężko"

Blanka Stajkow wygrała preselekcje do Eurowizji i tym samym została polską reprezentantką w tegorocznym konkursie. Niestety z jej wyborem wiązały się kontrowersje. Fani jej największego rywala czyli Janna posądzają jury o stronniczość, a TVP o manipulację. Twierdzą, że jury celowo nisko oceniło występ Janna, by nie miał on szans nawet przy wysokich notach od widzów. I tak się rzeczywiście stało. Choć to on wygrał głosowanie widzów, dostał za mało punktów od jury, by wygrać.