Eurowizja 2022. Polsko-ukraińska afera rozgrzała internet. Ukraińscy artyści usprawiedliwiają jurorów

Roman Mukha, ukraiński producent muzyczny, napisał na Facebooku: "Dziękuję Polskа. Przepraszam Polskа". Tak podsumował swój wpis, w którym tłumaczył zasady przyznawania punktów na Eurowizji. Nie jest to system łatwy. Oceny są sumowane i przeliczane, więc jury nie wie, ile punktów ostatecznie zdobędą poszczególne kraje. Co ważne, jurorzy nie mogą się ze sobą konsultować w kwestii oceniania, co jest pilnowane przez notariusza.