Emocjonujący finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie nigdy nie byli aż tak zaangażowani

Tomasz już na weselu zaznaczył, że wcześniej wiązał się ze szczupłymi brunetkami z kręconymi włosami, więc blondynka Julia, która nie nosi rozmiaru S, nie przypadła mu do gustu. Mężczyzna zarzekał się, że nie będzie skupiał się tylko na wyglądzie partnerki. Ale gdy zobaczył zdjęcia Julii sprzed lat, powiedział wprost, że powinna schudnąć, aby ich małżeństwo miało sens. Choć potem próbował wycofać się z tych słów, tłumacząc, że miał co innego na myśli, tego co powiedział przed kamerami, nie dało się odwołać.