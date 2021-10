"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kasia przyznała, że Paweł jej nie pociąga. "Smutno mi się zrobiło"

"Kasia zapewniała w pierwszych odcinkach, że wygląd nie ma znaczenia, że charakter jest ważny i jak to potrzebuje stabilizacji i związku. Po drugie, w dniu ślubu i podczas wesela twierdziła, że Paweł jest jej przeznaczony, były same ochy i achy, jaki się wspaniały mąż trafił. Zapomniała tylko dodać, że Paweł nie pociąga jej fizycznie, a bliskość ją odpycha. Po co było tak udawać, odstawiać szopki, robić Pawłowi nadzieję?" - pisali internauci na profilu "Ślubu od pierwszego wejrzenia na Facebooku".