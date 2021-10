"Ślub od pierwszego wejrzenia". Żona zabroniła mu czytać takich książek. Sama woli "50 twarzy Greya"

Kasia uznała, że ciężko jej się przyzwyczaić do bycia żoną. Bała się bliskości z Pawłem. Zamiast otwarcie z nim o tym porozmawiać, w trakcie podróży poślubnej ukrywała się po kątach. Próbowała jednak przełamać barierę i czasami zagadywała go o prozaiczne sprawy np. o to, jaką książkę właśnie czyta.