Eksperci ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do poprawki? Podjęli kilka fatalnych decyzji [OPINIA]

W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" nagminne jest dopasowywanie do siebie osób, które zdaniem ekspertów będą się uzupełniać. Czyli na przykład mieszkający w akademiku Przemek z 3. edycji, opisywany jako "pozytywny, z szerokimi horyzontami", został sparowany z negatywnie nastawioną do życia Martyną. Wówczas z ust Mosaka padły skandaliczne słowa: "może on wyciągnie ją z depresji religią", a na wątpliwości swojej koleżanki po fachu, czy na pewno mężczyzna będzie zadowolony z partnerki, która może ciągnąć go w dół, odpowiedział: "on lubi naprawy, a ona jest do naprawy".