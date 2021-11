"Ślub od pierwszego wejrzenia": nie wierzyła w to, co usłyszała od męża. "Pięć lat temu wyglądałaś lepiej"

- Dobrze się czuję w swoim ciele, ale mam kompleksy, a Tomek jeszcze to wyolbrzymił. Trochę byłam zła na niego, bo powiedział to w taki sposób, jakby tak mógł sobie przebierać w kobietach, on jest bożyszczem, a trafiła mu się taka jeszcze nie z kręconymi włosami, nie filigranowa. Potrzebuję mężczyzny, który mnie zaakceptuje, czy to będę mieć kilka kilogramów za dużo, czy schudnę, czy będę mieć takie czy inne włosy - podsumowała Julia.