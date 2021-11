"Ślub od pierwszego wejrzenia": zapłakana Julia w rozsypce. "Nie wiem, co mam dalej robić"

- Chcę zobaczyć go w takiej sytuacji, gdzie nie jesteśmy na wyjeździe, bez obowiązków, tylko razem będziemy pracować, obowiązki, zakupy, jakieś spotkanie ze znajomymi. Chcę zobaczyć, jak on się tam zachowuje, tam żyje, jak my się do siebie będziemy zwracać, zachowywać w stosunku do siebie w takiej codzienności - dodała.