"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia wolała spać, niż słuchać wciąż o brydżu

- Zawsze uważałam, że jestem osobą wygadaną, ale mój mąż absolutnie mnie w tym przebija. Jeszcze nie znalazłam sposobu na to, jak go w tym hamować. Miałam taki sygnał od świadka na weselu, że Tomek jak się rozgada, to trzeba go czasami hamować. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, bo za krótko się znamy, żebym mogła powiedzieć mu otwarcie: "słuchaj, przestań już gadać, bo mam tego dosyć" - zwierzyła się Julia.