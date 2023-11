Gwiazda hitu przeżyła dramat. Nie bała się o swoje życie, tylko o pracę

– Miałam dwa krwotoki do mózgu, co z grubsza przekłada się na udary. (...) Pierwszy miałam zaraz po nakręceniu pierwszego sezonu "Gry o tron". Tak więc to było interesujące — czekanie, czy nie umrę i czy będę w stanie zrobić kolejny sezon. Więc czekałam, żeby powiedzieć Davidowi [Benioffowi] i Danowi [Weissowi], showrunnerom, co się stało, do momentu, aż mój stan był stabilny. A potem nie mówiłam tego nikomu spoza grona osób, które musiały o tym wiedzieć, ponieważ sama musiałam to przetworzyć – wyznała.