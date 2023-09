Klątwa wisi nad aktorami "Gry o tron"? Seria nieszczęśliwych przypadków

Finałowy odcinek "Gry o tron" wyemitowano 19 maja 2019 r., ale o show HBO cały czas się pamięta. Szczególnie o krytykowanym głośno finałowym sezonie, czego wielu fanów do dziś nie może wybaczyć twórcom, rozdrapując co jakiś czas tę prawie zabliźnioną ranę. Co by nie mówić, "Gra o tron" była potężnym zjawiskiem w światowej popkulturze. Aktorów wylansowano na nowe gwiazdy, o których mówi się nie tylko w kontekście nowych filmowych czy serialowych projektów, ale i w kontekście ich życia prywatnego.