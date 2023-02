Edward Miszczak o zwolnieniach w Polsacie. Padło pytanie o Skrzynecką

- To jest początek drogi, w której najważniejszą dla nas platformą będzie serwis Polsat Box Go. W poprzedniej pracy musiałem przekonać wszystkich, że musimy trochę ograniczyć intelektualnie starą telewizję, bo liczy się digitalowa wersja. To się udało. Tu mamy trochę do zrobienia, by zbudować ruch widzów i klientów na naszych platformach - zdradził Miszczak, podkreślając w wywiadzie, że widzi stację jak "morze możliwości".