Piotr Gąsowski odchodzi z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "Czuł, że Miszczak go zwolni"

"Twarz" bez swojej twarzy

Porządek wydarzeń był taki: do mediów przedostaje się informacja o zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wszyscy szukają przyczyny rozstania z osobą, która przez lata stała się właściwie twarzą tej audycji. Szybko pojawiają się informacje, uprawdopodobnione doniesieniami osób związanych z produkcją widowiska, że to decyzja nowego dyrektora programowego stacji, Edwarda Miszczaka. W tle jest "przejście" Skrzyneckiej kilka lat wcześniej z TVN, którą wówczas kierował Miszczak, do Polsatu. Niektórzy mówią wręcz o "czystce", którą robi w Polsacie nowy dyrektor - kilka tygodni wcześniej pracę w stacji stracił Michał Wiśniewski, pupil ustępującej dyrektorki artystycznej, Niny Terentiew.