Nikt się tego nie spodziewał. Zwolnienie Skrzyneckiej to zemsta Miszczaka?

Miszczak musiał odebrać to bardzo osobiście. Podobnie jak decyzję samej Skrzyneckiej, która także przeniosła się do Polsatu. I musiał pamiętać to przez lata. Dziś dostał okazję, żeby odpłacić aktorce za tę "zdradę". I wygląda na to, że ją wykorzystał i że usunięcie Skrzyneckiej z programu to jego osobista decyzja.