"Twoja twarz brzmi znajomo": najlepszy półfinał w historii show? Jurorzy nie mieli wątpliwości

Ostatecznie do wielkiego finału przeszedł Janusz Radek, który wcielając się w Czesława Niemena rozbroił wszystkich. O główną nagrodę powalczy też Kasia Polewany, która rozpaliła scenę wielkim głosem Jennifer Hudson w filmowej piosence "And I am telling you, I’m not going". W finale znajdzie się Kasia Wilk, a także Kasia Ucherska, która właśnie w półfinale wygrała z Robertem Szpręgielem. To jednak nie był koniec emocji.