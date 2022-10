"Twoja twarz brzmi znajomo": widzowie nie zgadzają się z werdyktem. Mają swojego faworyta

– To, co tutaj zrobiłaś, to pokazałaś wielką klasę. To jest w ogóle niewiarygodne, żeby w tydzień zrobić dobrze Michaela Jacksona. To jest gościu, który był absolutnie niepowtarzalny, w związku z czym, to jest ciężkie do wykonania. Kłaniam ci się w pas, bo w tym czasie zrobić to, co zrobiłaś to jest mission impossible – komentował Michał Wiśniewski.