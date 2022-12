Michał Wiśniewski stracił pracę. Nie zobaczymy go w hicie Polsatu

- Lider zespołu Ich Troje dołączył do składu jury w 15. sezonie "Twoja twarz brzmi znajomo", dając uczestnikom wiele merytorycznych wskazówek i wnosząc do programu szczyptę swojego naturalnego luzu oraz pozytywnych wibracji. Stacja Polsat dziękuje Michałowi Wiśniewskiemu za te trzy ostatnie wspaniałe sezony świetnej współpracy i udział we wspólnym sukcesie programu - poinformował w komunikacie Polsat. Stacja nie podała przyczyny rozstania z Wiśniewskim.