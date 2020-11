Echa "Don Stanislao". Coraz więcej osób mówi o niejasnych działaniach Dziwisza

Dziwisz co innego mówi mediom w Polsce, co innego - we Włoszech. To może oznaczać, że ma coś na sumieniu. Do telewizji zgłasza się coraz więcej osób, które opowiadają o tym, jak przyjmował pieniądze za różne usługi. To pierwsze efekty reportażu o kardynale, który wyemitowała telewizja TVN24.

Stanisław Dziwisz wydał sprzeczne oświadczenia (ONS.pl)