Marcin Gutowski, autor reportażu ”Don Stanislao": Wątków jest więcej, potrzeba dalszej pracy

Marcin Gutowski: Zawodowo jestem dziennikarzem i staram się wykonywać swoją pracę rzetelnie i obiektywnie. Po to jesteśmy, żeby opowiadać o tym, o czym inni nie chcą opowiadać, niezależnie od tematu. Nie ma zupełnie znaczenia, jaką uczelnię ukończyłem i czy chodzę w niedzielę do kościoła.

Rozmawialiśmy o tym w redakcji. Pojawiła się sprawa Janusza Szymika, molestowanego jako dziecko przez księdza Jana Wodnika, sekretarza kardynała Franciszka Macharskiego. Plotki na temat kardynała Dziwisza i jego działań, czy braku działań, w sprawach dotyczących ciemnych spraw Kościoła krążyły od lat i docierały też do mnie. Przynajmniej część z nich postanowiliśmy zweryfikować i dotrzeć do świadków.

Nie oceniam. Nie dowierzam. Czekam od ponad miesiąca na obiecaną odpowiedź na zadane przeze mnie pytania. Liczę wciąż, że uda mi się porozmawiać z księdzem kardynałem osobiście i że uzyskam odpowiedzi na ponad 30 pytań, które mu zadałem na piśmie. Wielokrotnie próbowałem nawiązać kontakt przez kurię, przez rzecznika, inne osoby w różny sposób związane czy współpracujące z kardynałem, próbowaliśmy spotkać go przy okazji jego publicznej działalności, co widać w reportażu.

Strona kościelna pisze w oficjalnym piśmie do pana, że jeden z pana informatorów, amerykański dziennikarz Jason Berry, jest rzekomo niewiarygodny. Jak pan to skomentuje?

Nie ma w pana materiale odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy papież Jan Paweł II wiedział o dziesiątkach przypadków pedofilii na świecie i przyczynił się do ich tuszowania, czy też kardynał Dziwisz, jako jego osobisty sekretarz, odciął go od tej wiedzy. ­­­Szuka pan odpowiedzi?

Ja zadaję pytania. A to jest pytanie, które należy zadać kardynałowi Dziwiszowi i on jest jego najlepszym adresatem. Zgodnie z tym, co powiedział jeden z bohaterów reportażu, najgorszą rzeczą, jaką można zrobić Janowi Pawłowi II to milczeć w tej sprawie, mając wiedzę na ten temat. Ja robiłem materiał o kardynale Dziwiszu, a nie o Janie Pawle II. Ale gdyby kardynał się ze mną spotkał, naturalnie zapytałbym go, co wiedział papież.