"Papież cynicznie oszukany". "Wiadomości" TVP bronią kultu Jana Pawła II ws. pedofilii

Abp Stanisław Gądecki uważa, że tak naprawdę Jana Pawła II oszukano. W 2000 r. McCarrick napisał list do papieża, w którym przyznał, że jest niewinnych zarzucanych mu czynów. Jednak po latach, gdy oskarżenia trafiły do opinii publicznej, zrezygnował z posługi kapłańskiej. Watykan właśnie opublikował raport w sprawie.

- Przed nominacją McCarricka do Waszyngtonu Papież nie otrzymał od biskupów amerykańskich pełnych i kompletnych informacji o jego zachowaniu moralnym, a sam McCarrick skłamał – w liście z 6 sierpnia 2000 roku – że nie miał z nikim relacji seksualnych. Sprawa byłego kard. McCarricka jest krzywdząca również dla św. Jana Pawła II, który został przez niego cynicznie oszukany - mówił abp Gądecki.

- To odpowiedź na ataki lewicy na Kościół i samego Ojca Świętego. I akurat w tej sprawie zarzuty są nietrafione, bo właśnie Jan Paweł II nieraz żądał zbadania sprawy ówczesnego duchownego - zaczęła prowadząca Danuta Holecka w piątkowym wydaniu serwisu.

Rafał Wolski, autor materiału, sugeruje, że 400-stronicowy raport był niejasny i to wystarczyło lewicy, by zarzucać Wojtyle tuszowanie skandali seksualnych. W dodatku "papież mierzył innych swoją miarą" .

- Można było wykorzystać bardzo łatwo, bo papież był zbyt święty, by nie był do wykorzystywania. Im ktoś jest świętszy, tym bardziej można go wykorzystać - komentował prof. Stanisław Grygiel, były konsultor papieskiej rady ds. rodziny.