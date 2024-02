Dyrektor TVP zapowiada powrót kabaretów. Złożył artystom obietnicę

Jak donoszą Wirtualnemedia.pl, jest szansa na powrót kabaretów do telewizyjnej Dwójki. Wyraźnie liczy na to dyrektor publicznej stacji, Tomasz Sygut, który w rozmowie z branżowym portalem zdradził, że rozmowy z twórcami są obiecujące. Zaznaczył też, że kabareciarze dostali obietnicę, że w nowej TVP nikt nie będzie wpływał na to, co będą prezentować na scenie.