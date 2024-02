Edward Miszczak wyciąga do kabaretów otwarte ramiona. Dla Kabaretu Młodych Panów to kpina

- Kabarety do nas przyszły, bo telewizja publiczna się zamknęła. Kabarety od nas odeszły, ale ciągle jesteśmy gotowi na ich powrót. [...] Ruch należy do nich. To oni powiedzieli, że nie chcą, my czekamy. Z radością mają szansę na powrót do domu. Czasem w domu zdarzają się awantury - stwierdził w Plejadzie.