Najbardziej kolorowa gwiazda na ramówce Polsatu. Co za dużo to niezdrowo?

W ostatnich latach gwiazda nieco wycofała się z aktywności zawodowej, ale nieustannie można było oglądać ją w serialu Polsatu "Przyjaciółki". Niedawno aktorka powróciła też do kariery muzycznej. Wygląda na to, że Liszowska z optymizmem patrzy w przyszłość, co widać również po jej garderobie.