Robert Górski o powrocie do TVP. Postawił jeden warunek

Przypomnijmy, że Robert Górski współtworzył lub prowadził w TVP takie programy kabaretowe jak "Tygodnik Moralnego Niepokoju", "Miesięcznik Moralnego Niepokoju", "Kabaretowe kawałki", "Kabaretowy Klub Dwójki" i "Latający Klub Dwójki". W tym ostatnim brał udział do 2016 r., kiedy to przeszedł do Polsatu i zaczął nagrywać "Kabaret na żywo".