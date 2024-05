Drugi półfinał Eurowizji 2024. Skład jest naprawdę mocny

Sarah Bonnici to ciekawa postać. 26-latka z wykształcenia jest ekonomistką, a widzom dała poznać się za sprawą programu telewizyjnego "The X Factor Malta". Wydała sześć singli, a na Eurowizji zaśpiewa utwór o miłości "Loop".

Besa Kokёdhima zaśpiewa anglojęzyczną piosenkę "Titan". Artystka ukończyła szkołę muzyczną w klasie fortepianu w Albanii, a później wyjechała do Wielkiej Brytanii. Tam udało się jej wystąpić w konkursie "UK International Talent Contest". 38-latka w 2013 r. wystąpiła również w Polsce w czasie "Top of the Top" w Sopocie.

Piosenka "The Code", którą wykona reprezentant Szwajcarii, powstała niemal rok temu w czasie obozu dla twórców muzyki. Co ciekawe, wśród jej producentów znaleźli się też Polacy Wojciech Kostrzewa i Nikodem Milewski.

To będzie mocne tąpnięcie. Megara to zespół, który wykonuje muzykę metalową i rockową. Na scenie w Szwecji wystąpi w języku hiszpańskim. Co ciekawe, zespół chciał reprezentować na tegorocznym konkursie Hiszpanię, ale nie przeszedł eliminacji. Będzie natomiast reprezentować San Marino, które w Eurowizji uczestniczy od 2008 r.

Gruzja do Eurowizji dołączyła w 2007 r. Jak dotąd nie udało się jej zająć żadnego z czołowych miejsc. W 2009 r. została zdyskwalifikowana. Wszystko z powodu utworu "We Don’t Wanna Put In", który nawiązywał do wojny w Osetii i do Władimira Putina. Piosenka naruszała jedną z zasad konkursu: zakaz politycznych odniesień w tekście.

Belgia - Mustii - "Before the Party's Over"