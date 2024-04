Drastyczny spadek oglądalności "Jaka to melodia?". Brzozowski ma się czego obawiać?

"Jaka to melodia" to kultowy muzyczny teleturniej opary na amerykańskim formacie "Name That Tune", który w Telewizji Polskiej zadebiutował w 1997 r. Przez lata twarzą programu był Robert Janowski, którym odszedł ostatecznie w 2018 r. Prezenter nie był zainteresowany prowadzeniem programu w zaproponowanej przez TVP formie. Janowskiego zastąpił Norbi, a potem w roli gospodarza odnalazł się Rafał Brzozowski.