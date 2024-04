"Va Banque" ma nowego prowadzącego. "Nie chcę kopiować stylu Kaczora i Babiarza"

Radosław Kotarski, dziennikarz, twórca internetowy, osobowość telewizyjna: Powiem wprost: kiedy kamera ruszyła, byłem jeśli nie kłębkiem nerwów, to co najmniej jednym wielkim kłębkiem myśli. Znałem co prawda ten format bardzo dobrze, oglądałem ten teleturniej w dzieciństwie, miałem też bardzo intensywne i ciekawe szkolenie, które przeprowadziły doświadczone redaktorki. Ale i tym razem potwierdziła się zasada, że teoria to jedno, a praktyka to zupełnie coś innego.